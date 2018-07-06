На Ямале стартовал финал конкурса на должность главы департамента госзаказа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Финальный этап конкурса по формированию резерва управленческих кадров Ямала на должность директора департамента государственного заказа стартовал в Салехарде, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Обращаясь к претендентам, врио губернатора Дмитрий Артюхов особо отметил, что новый формат многоуровневого конкурса, максимально прозрачного и открытого для всех, позволит привлекать в органы власти лучших специалистов и управленцев.

"Этот конкурс – наглядный пример того, как может происходить назначение на высокие государственные должности. Это открытая процедура, а не какие-то закадровые решения. Мы будем неоднократно пользоваться таким механизмом. В этом смысле показательным стал всероссийский проект "Лидеры России". Именно он доказал, что с помощью честного конкурсного отбора можно найти достойных кандидатов на любые должности, для выполнения самых важных задач. Один из них – финалист Алексей Горпинченко уже назначен на должность заместителя главы города Новый Уренгой", — приводятся в сообщении слова врио губернатора региона.

Кроме того, по словам Артюхова, новый формат позволил решить сразу несколько параллельных задач. Первая — выявить у кандидатов набор базовых знаний и навыков, необходимых для работы в профессиональной сфере. Вторая задача — определить их возможности в командной игре.

Для участия в конкурсе в Салехард прибыли 12 финалистов, среди них не только ямальцы, но и жители других регионов: Югры, Московской области и Москвы. Каждый претендент прошел предварительный отбор. На очный этап конкурса пригласили только тех, кто успешно справился с заданиями дистанционного этапа. Финалисты работают в акционерных обществах, в органах власти, образовательных учреждениях, уточняют власти.

"Нашей целью было привлечение максимально возможного числа специалистов, разбирающихся в сфере государственных и муниципальных закупок. К участию в конкурсе мы пригласили не только ямальцев, но и представителей других регионов России. Формат конкурса новый, оценочные технологии разнообразные. Среди них видеопрезентации, собеседования с экспертами, решение тематических кейсов и, конечно, командная работа", — отметил глава региона.

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