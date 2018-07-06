Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР подал заявку на участие

ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Хабаровского края Сергей Фургал, выдвинутый кандидатом на пост губернатора региона от партии ЛДПР, в пятницу подал заявку в избирком, сообщил РИА Новости представитель избирательной комиссии Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Госдумы от Хабаровского края Сергей Фургал на внеочередной конференции Хабаровского регионального отделения ЛДПР был единогласно выдвинут кандидатом на должность губернатора Хабаровского края.

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования 9 сентября.

"Сергей Иванович Фургал в пятницу представил в избирательную комиссию документы. После принятия документов на выдвижение кандидатам выдано разрешение на открытие специального избирательного счета", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что теперь кандидату предстоит собрать подписи депутатов и глав муниципальных образований. Его должны поддержать не менее трех четвертей муниципальных районов и городских округов края.

Ранее своих кандидатов на выборы губернатора выдвинули партии "Единая Россия" — действующего главу региона Вячеслава Шпорта, КПРФ — Анастасию Саламаху, "Зеленые" — Андрея Петрова. Эти кандидаты уже подали документы в избирком.