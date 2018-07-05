Лукашевич указал на дисбаланс в мониторинговой миссии ОБСЕ

ВЕНА, 5 июл – РИА Новости. Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине следует уделять равное внимание наблюдению за подконтрольными ополчению и Киеву территориями Донбасса, Россия рассчитывает на устранение возникшего дисбаланса, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"На вчерашнем брифинге в Вене замглавы СММ Александр Хуг продемонстрировал карту полетов БПЛА дальнего радиуса действия, которая свидетельствует, что наблюдение ведется в основном за территорией под контролем ополчения. Рассчитываем, что СММ в ближайшее время исправит этот дисбаланс, который негативно влияет на объективность наблюдения за военной техникой в нарушение минского комплекса мер", — заявил Лукашевич на заседании постсовета организации.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.