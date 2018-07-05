Лукашевич заявил о намерении России продолжать поддерживать Донбасс

ВЕНА, 5 июл – РИА Новости. Россия продолжит поддерживать население Донбасса продуктами питания и предметами первой необходимости, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Мы против политики Киева по подавлению несогласных на востоке Украины. Продолжим поддерживать местное население Донбасса продуктами питания и предметами первой необходимости. Очередной гуманитарный конвой направлен в регион 28 июня через КПП "Донецк" и "Матвеев Курган", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он добавил, что секретариат ОБСЕ, группа наблюдателей на КПП "Гуково" и "Донецк", руководство СММ были заблаговременно информированы о дате прохождения и содержимом гумконвоя, а украинские таможенники и пограничники, как и прежде, имели возможность вместе со своими российскими коллегами участвовать в осмотре грузов.
"Ссылки на мифическую "российскую агрессию" или усложняющуюся внутриполитическую конъюнктуру на Украине ведут к "заморозке" проблемы на неопределенную перспективу. Никто в России в этом не заинтересован", — подчеркнул постпред.
Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.