Лукашевич заявил о намерении России продолжать поддерживать Донбасс

ВЕНА, 5 июл – РИА Новости. Россия продолжит поддерживать население Донбасса продуктами питания и предметами первой необходимости, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 70 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 70 тысяч тонн гуманитарных грузов.

"Мы против политики Киева по подавлению несогласных на востоке Украины. Продолжим поддерживать местное население Донбасса продуктами питания и предметами первой необходимости. Очередной гуманитарный конвой направлен в регион 28 июня через КПП "Донецк" и "Матвеев Курган", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он добавил, что секретариат ОБСЕ, группа наблюдателей на КПП "Гуково" и "Донецк", руководство СММ были заблаговременно информированы о дате прохождения и содержимом гумконвоя, а украинские таможенники и пограничники, как и прежде, имели возможность вместе со своими российскими коллегами участвовать в осмотре грузов.

В своем выступлении Лукашевич призвал западные страны воздействовать на Киев в целях строгого выполнения им обязательств в рамках минских соглашений.

"Ссылки на мифическую "российскую агрессию" или усложняющуюся внутриполитическую конъюнктуру на Украине ведут к "заморозке" проблемы на неопределенную перспективу. Никто в России в этом не заинтересован", — подчеркнул постпред.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.