В Москве утвердили формат "дачного" избирательного участка на выборах мэра

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Рабочая группа по образованию загородных участков за пределами Москвы утвердила формат избирательного участка, на котором будут голосовать москвичи, находящиеся в день выборов мэра столицы за городом, сообщил глава рабочей группы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Требования к модульным конструкциям не отличаются от требований к стационарным участковым избирательным комиссиям. Основная наша задача была в том, чтобы эти требования были соблюдены. Мы осмотрели все оборудование: здесь присутствуют две кабинки для заполнения бюллетеней, размещены столики для заполнения бюллетеней, здесь находятся ящики для голосования в количестве двух штук, что так же отвечает необходимым требованиям, имеется вся необходима мебель для ведения работы", — сказал Шапошников в ходе заседания группы.
"По плану у нас все, что необходимо, помещается на территории участковой избирательной комиссии. Мы внесём те коррективы, которые предложены членами рабочей группы, они незначительны. По тем точкам, которые мы объезжали, у СНТ нет таких больших квадратов, где бы мы могли поставить конструкцию больше, чем площадью 25 метров", — добавил он.
Он также отметил, что конструкция выполнена таким образом, чтобы ее можно было привезти и собрать в нужные сроки.
Позднее Мосгордума на внеочередном заседании рассмотрела и приняла в трех чтениях законопроект, предусматривающий образование избирательных участков за пределами города. Для координации при создании "дачных" избирательных участков в Москве была создана рабочая группа, которую возглавил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Среди нововведений предстоящих выборов, помимо так называемых "дачных" избирательных участков, применение системы "Мобильный избиратель", которая подразумевает возможность избирателей голосовать по месту фактического нахождения, а не регистрации. Кроме того, время голосования на участках будет продлено с 20.00 до 22.00.