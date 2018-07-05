В Москве утвердили формат "дачного" избирательного участка на выборах мэра

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Рабочая группа по образованию загородных участков за пределами Москвы утвердила формат избирательного участка, на котором будут голосовать москвичи, находящиеся в день выборов мэра столицы за городом, сообщил глава рабочей группы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее от москвичей поступило более 16 тысяч предложений об открытии загородных избирательных участков на выборах мэра. Мосгоризбирком уже определил предварительный перечень из 172 мест в Московской области, где потенциально могут быть открыты участки для голосования, и подписал соглашение с избиркомами Московской, Калужской и Тульской областей с целью размещения в них таких участков. Предполагается также, что они откроются в Тверской, Ярославской и Владимирской областях.

"Требования к модульным конструкциям не отличаются от требований к стационарным участковым избирательным комиссиям. Основная наша задача была в том, чтобы эти требования были соблюдены. Мы осмотрели все оборудование: здесь присутствуют две кабинки для заполнения бюллетеней, размещены столики для заполнения бюллетеней, здесь находятся ящики для голосования в количестве двух штук, что так же отвечает необходимым требованиям, имеется вся необходима мебель для ведения работы", — сказал Шапошников в ходе заседания группы.

Он уточнил, что площадь избирательного участка составляет 25 метров. Как передаёт корреспондент РИА Новости, участок представляет собой конструкцию в виде небольшого одноэтажного дома. В помещении имеется необходимая техника, ведётся видеонаблюдение, имеется оборудование для оснащения участка интернета.

"По плану у нас все, что необходимо, помещается на территории участковой избирательной комиссии. Мы внесём те коррективы, которые предложены членами рабочей группы, они незначительны. По тем точкам, которые мы объезжали, у СНТ нет таких больших квадратов, где бы мы могли поставить конструкцию больше, чем площадью 25 метров", — добавил он.

Он также отметил, что конструкция выполнена таким образом, чтобы ее можно было привезти и собрать в нужные сроки.

Законопроект о создании избирательных участков за пределами города был внесен 14 мая мэром столицы Сергеем Собяниным. Как отметил градоначальник, это было сделано по просьбе москвичей, так как выборы мэра придутся на 9 сентября — самое "дачное" воскресенье осени.

Позднее Мосгордума на внеочередном заседании рассмотрела и приняла в трех чтениях законопроект, предусматривающий образование избирательных участков за пределами города. Для координации при создании "дачных" избирательных участков в Москве была создана рабочая группа, которую возглавил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Среди нововведений предстоящих выборов, помимо так называемых "дачных" избирательных участков, применение системы "Мобильный избиратель", которая подразумевает возможность избирателей голосовать по месту фактического нахождения, а не регистрации. Кроме того, время голосования на участках будет продлено с 20.00 до 22.00.