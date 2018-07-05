На "дачных" участках на выборах мэра Москвы установят урны для голосования

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Классические урны для избирательных бюллетеней будут размещены на загородных участках в ходе выборов мэра Москвы вместо КОИБов во избежание нештатных ситуаций, сообщил глава рабочей группы по организации участков для голосования за пределами города, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее от москвичей поступило более 16 тысяч предложений об открытии загородных избирательных участков на выборах мэра. Мосгоризбирком уже определил предварительный перечень из 172 мест в Московской области, где потенциально могут быть открыты участки для голосования. Столичный избирком также подписал соглашения с избиркомами Московской, Калужской и Тульской областей для открытия в них избирательных участков. Предполагается также, что они откроются в Тверской, Ярославской и Владимирской областях.

"Мы планируем оборудовать их (участки — ред.) стационарными ящиками для голосования, классическими, для того, чтобы не перегружать электросеть, для того чтобы если не дай бог случится какая-то авария. Мы понимаем, что между участковыми избирательными комиссиями достаточно большие расстояния, давайте не забывать, что техника может ломаться, а для обслуживания КОИБов должны быть специальные группы, которые выезжают в случае поломки для ее устранения. Поэтому на сегодняшний момент мы исходим из того, что это будет гораздо эффективнее, чем установка КОИБов", — сказал Шапошников в ходе заседания рабочей группы в четверг.

Законопроект о создании избирательных участков за пределами города был внесен 14 мая мэром столицы Сергеем Собяниным. Как отметил градоначальник, это было сделано по просьбе москвичей, так как выборы мэра придутся на 9 сентября — самое "дачное" воскресенье осени.

Позднее Мосгордума на внеочередном заседании рассмотрела и приняла в трех чтениях законопроект, предусматривающий образование избирательных участков за пределами города. Для координации при создании "дачных" избирательных участков в Москве была создана рабочая группа, которую возглавил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Среди нововведений предстоящих выборов, помимо так называемых "дачных" избирательных участков, применение системы "Мобильный избиратель", которая подразумевает возможность избирателей голосовать по месту фактического нахождения, а не регистрации. Кроме того, время голосования на участках будет продлено с 20.00 до 22.00.