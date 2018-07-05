Фонд новых форм развития образования займется разработкой нацпроекта

СОЧИ, 6 июля – РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что функции проектного офиса для разработки национального проекта в сфере образования будет выполнять Фонд новых форм развития образования. Об этом глава Минпросвещения сообщила на всероссийском совещании с региональными министрами образования, которое проходит 5-6 июля в Сочи.

Национальный проект в сфере образования был утвержден "майским указом" президента в 2018 году. Планируется, что его реализация охватит период до 2024 года. В нем указывается необходимость обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

"В целях эффективности процесса разработки и дальнейшей реализации национального проекта, учитывая, что по итогам прошедшего года проектная деятельность нашего министерства была признана одной из самых успешных среди федеральных органов исполнительной власти, мною было принято решение о наделении функциями проектного офиса для разработки национального проекта команды ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" под руководством Марины Николаевны Раковой", — сообщила министр.

Васильева подчеркнула, что основная часть нацпроекта будет реализовываться в регионах, в том числе за счет поддержки регионов. "И в этом смысле для нас важно выстроить единую работу Федерального проектного офиса и субъектов с учетом особенностей проектного подхода – это и ответственные за проект на уровне министра образования региона, и соответствующий проектный офис в регионе", — отметила она.

Министр рассказала, что ведомство предлагает реализовывать нацпроект "не по кусочкам по всей стране", a наоборот, — по группам регионов делать сразу все мероприятия. "Это позволит нам уже на начальном этапе формировать и единую образовательную среду и преемственность, согласованность результатов проекта между всеми уровнями образования", — подчеркнула она.

В ближайшие время регионы должны получить от министерства все необходимые проектные документы.