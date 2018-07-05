В выборах главы Кузбасса примут участие десять кандидатов

КЕМЕРОВО, 5 июл — РИА Новости. Десять кандидатов подали документы на участие в досрочных выборах губернатора Кемеровской области, которые пройдут 9 сентября, трое из них самовыдвиженцы, остальных выдвинули политические партии, сообщил РИА Новости в четверг представитель региональной избирательной комиссии.

Выборы главы Кузбасса должны были пройти в 2020 году, когда истекали полномочия Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Однако 1 апреля он досрочно покинул пост после крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" с 60 погибшими. Врио губернатора назначен Сергей Цивилев, прибывший в Кузбасс в марте на должность заместителя по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Согласно федеральному законодательству, облсовет назначил внеочередные выборы на ближайший единый день голосования — 9 сентября.

"Выдвижение кандидатов на губернаторские выборы закончилось. У нас сейчас десять кандидатов на должность губернатора, большинство из них — семь человек — баллотируются от политических партий, еще трое — в порядке самовыдвижения. Регистрация кандидатов будет проводиться с 20 по 30 июля", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в избиркоме, до этого времени самовыдвиженцам и представителям партий необходимо пройти "муниципальный фильтр": заручиться поддержкой 208 депутатов и избранных глав городов и районов. Помимо этого, кандидаты-самовыдвиженцы для дальнейшего участия в предвыборной гонке должны предоставить в избирком как минимум 10 153 подписи избирателей.

Как сообщалось ранее, в числе самовыдвиженцев — бывший заместитель губернатора по строительству Эдуард Балабан, индивидуальный предприниматель из Кемерово Елена Щеклеина и пенсионер из Новокузнецка Виктор Смирнов.

От партий в выборах главы региона участвуют депутат Кемеровского городского совета Юрий Скворцов ("Патриоты России"), врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев ("Единая Россия"), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко ("Партия Роста"), член Совета народных депутатов Кемеровской области Игорь Украинцев (ЛДПР), секретарь Кемеровского областного комитета КПРФ Владимир Карпов, предпринимательница из Москвы Аксинья Гурьянова ("Партия социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу") и председатель совета регионального отделения "Справедливой России", депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас.

Всего в единый день голосования на территории Кузбасса пройдет более 20 избирательных кампаний разного уровня. Будет распределено 480 депутатских мандатов, включая новый состав областного парламента, а также предстоит выбрать мэра Новокузнецка.