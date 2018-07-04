Семь кандидатов подали документы на выборы главы Якутии

ЯКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Документы на выборы главы Якутии подали в избирком семь кандидатов, в том числе двое – не в полном объеме, сообщил РИА Новости зампредседателя Центризбиркома республики Александр Власов.

По его словам, члены ЦИК проверяют правильность оформления документов и соответствие перечню.

В числе подавших документы лидер регионального отделения ЛДПР Гаврил Парахин, депутат нерюнгринского районного совета Александр Силин, лидер регионального отделения КПРФ Виктор Губарев, кандидат от "Единой России", врио главы Якутии Айсен Николаев, лидер регионального отделения партии "Родина" Алексей Лаптев, лидер мирнинского отделения "Справедливой России" Владимир Богданов и кандидат от регионального отделения "Гражданской платформы" Эрнст Березкин.

"Членами рабочей группы были высказаны замечания в адрес кандидатов Александра Силина и Эрнста Березкина, которые предоставили документы не в полном объеме. Окончательное решение о регистрации кандидатов будет принято после сдачи второго пакета документов", — заявил заместитель председателя регионального избиркома.

Досрочные выборы главы Якутии состоятся 9 сентября.

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