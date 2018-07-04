Путин подписал указ о включении новых членов в Совбез

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета Безопасности РФ новых членов из числа полномочных представителей президента в различных федеральных округах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, в состав СБ РФ будут введены полпред в СКФО Александр Матовников, полпред в УрФО Николай Цуканов и полпред в ЦФО Игорь Щеголев.

Кроме того, согласно указу, из состава Совбеза РФ исключены бывшие представители президента в СКФО Олег Белавенцев и и УрФО Игорь Холманских.