Антонов уверен, что встреча Путина и Трампа поможет отношениям России и США

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Предстоящая 16 июля встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп в Хельсинки даст импульс улучшению отношений, считает российский посол в США Анатолий Антонов.

"Есть столько много областей, где мы можем работать вместе. Так что это зависит от нас – нужны мы друг другу или нет. Уверен, что наши президенты дадут большой импульс в плане необходимости улучшения двусторонних отношений между Российской Федерацией и США", — заявил Антонов в интервью телеканалу RT

"Вы спрашиваете, что мы хотим от США? Мы хотим всего лишь уважения наших национальных интересов. Если вы (США) будете вести себя с нами как с равным партнером, если вы попробуете понять, что есть у вас возможность разговаривать с нами не только с позиции силы, мы найдем решение многих проблем", — добавил посол.

Антонов напомнил, что у двух стран есть хороший опыт сотрудничества в культурной сфере, в космосе, в Арктике.

"Даже если учитывать, в каком плохом состоянии находятся российско-американские отношения, у нас есть прекрасные отношения между людьми", — сказал он.

Дипломат также выразил надежду, что "добиться отличных результатов в наших отношениях" удастся за то время, пока он занимает должность посла России в Вашингтоне.