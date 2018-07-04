Антонов уверен, что встреча Путина и Трампа поможет отношениям России и США

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Предстоящая 16 июля встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп в Хельсинки даст импульс улучшению отношений, считает российский посол в США Анатолий Антонов.RT.
"Вы спрашиваете, что мы хотим от США? Мы хотим всего лишь уважения наших национальных интересов. Если вы (США) будете вести себя с нами как с равным партнером, если вы попробуете понять, что есть у вас возможность разговаривать с нами не только с позиции силы, мы найдем решение многих проблем", — добавил посол.
Антонов напомнил, что у двух стран есть хороший опыт сотрудничества в культурной сфере, в космосе, в Арктике.
"Даже если учитывать, в каком плохом состоянии находятся российско-американские отношения, у нас есть прекрасные отношения между людьми", — сказал он.
Дипломат также выразил надежду, что "добиться отличных результатов в наших отношениях" удастся за то время, пока он занимает должность посла России в Вашингтоне.