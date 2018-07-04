Опубликован рейтинг электоральной вовлеченности кандидатов в мэры Москвы

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин, заявивший о самовыдвижении, возглавил рейтинг электоральной вовлеченности кандидатов в мэры Москвы на предстоящих в сентябре выборах; второе место занял Вадим Кумин (КПРФ), третье поделили между собой Сергей Митрохин ("Яблоко") и Михаил Дегтярев (ЛДПР), следует из материала Фонда "Петербургская политика".

Рейтинг рассчитывается как сумма экспертных оценок по следующим параметрам каждого из кандидатов: поддержка парламентских партий, опыт выборных кампаний, медиаактивность, известность, публичные качества, отсутствие антирейтинга, административный вес, политическая субъектность (самостоятельность). Также эксперты оценивали потенциал кандидата преодолеть муниципальный фильтр, наличие стартового уровня отторжения у различных электоральных групп и вовлеченность кандидата в кампанию — степень убедительности позиционирования.

Возглавил рейтинг действующий мэр Москвы Сергей Собянин (79). Максимальную оценку (10) он получил по параметрам "известность" и "проходимость муниципального фильтра". За "опыт выборных кампаний" и "административный вес" он получил по 9 баллов, по 8 — за "политическую субъектность", "медиаактивность" и "поддержку парламентских партий", 7 — за "вовлеченность в кампанию", 6 баллов — за "публичные качества", 4 — за "отсутствие антирейтинга".

Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин (47 баллов). Наилучшую оценку (10) он получил только за "поддержку политических партий", наименьшее число баллов набрал за известность и политическую субъектность (по 2 балла). В то же время у него один из лучших показателей за "отсутствие антирейтинга" (9 баллов).

С отрывом лишь в один балл (46) от него идет Сергей Митрохин, по поводу кандидатуры которого в партии "Яблоко" возникли разногласия. Как раз за поддержку политических партий он не получил ни одного балла. Самая лучшая оценка у него (7) за опыт в выборных кампаниях и известность.

Третью строчку Митрохин поделил с Михаилом Дегтяревым — кандидатом от ЛДПР. С поддержкой политических партий у него все в порядке — 8 баллов, однако остальные оценки не поднимаются выше 5. Самая низкая (3) — за политическую субъектность и медиаактивность.

По 44 балла набрали Михаил Балакин (от партии "Союз горожан") и Илья Свиридов (от "Справедливой России"), экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков — 42 балла, журналист Антон Красовский — 34 балла, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин — 33 балла, последнее место у Александра Закондырина (от партии "Альянс зеленых") — 29 баллов. Все эти пять кандидатов (кроме Свиридова) не получили ни одного балла за поддержку политических партий, у Яшина ноль также за вовлеченность в кампанию.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Документы на выдвижение ранее предоставили 32 кандидата. Для регистрации кандидатам в мэры, выдвигающимся от политических партий, до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Самовыдвиженцам, помимо этого, нужно предоставить около 36 тысяч подписей избирателей.

На данный момент о том, что они собрали и сдали в Мосгоризбирком необходимое для регистрации количество подписей муниципальных депутатов, заявили пять кандидатов: Собянин, Свиридов, Дегтярев, Кумин и Михаил Балакин. Яшин, Гудков, Митрохин и Красовский не смогли собрать необходимое количество подписей и заявили о завершении кампании. КПРФ и "Альянс зеленых" накануне договорились о создании "красно-зеленой коалиции" на выборах мэра Москвы.