Встреча Лаврова и Помпео пока не планируется

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Госдеп США заявил во вторник, что встреча госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова пока не планируется.

"В планах ничего об этом нет. По крайней мере сейчас", — сказала представитель госдепартамента Хезер Науэрт на регулярном брифинге во вторник.

Ранее главы дипломатических ведомств РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к российско-американскому саммиту в Хельсинки, ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируется на 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на встрече лидеры намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.