Замминистра цифрового развития освободили от должности

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Кабмин РФ освободил от должности замминистра цифрового развития РФ Алексея Козырева, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения.

"Освободить Козырева Алексея Олеговича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", — говорится в документе.

Козырев назначен замминистра связи и массовых коммуникаций в октябре 2013 года, пришел в министерство в 2012 году на позицию директора департамента развития электронного правительства. До этого работал в компании "Секвойя Кредит Консолидейшн", где за 8 лет достиг позиции первого заместителя гендиректора.