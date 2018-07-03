Кандидат в мэры Москвы музыкант "Паук" попросил продлить сбор подписей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы музыкант Сергей "Паук" Троицкий во вторник приехал в столичный избирком с просьбой продлить для него срок сбора подписей в поддержку его выдвижения из-за сгоревших подписных листов, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Мы начали сбор подписей, собрали 37 тысяч от москвичей и 110 от муниципальных депутатов. Но сегодня произошло ЧП — на территорию нашего участка забрался (шоумен и актер Никита) Джигурда, облил бензином строение, где находились подписи, и поджог. Была организована погоня, но он сел в машину без номеров и умчался. Сегодня мы сдаем оставшиеся подписи, из около 300-400. В связи с форс-мажорными обстоятельствами, прошу предоставить мне еще 45 дней на сбор подписей взамен сгоревших. Или зарегистрировать меня кандидатом как погорельца", — сказал Троицкий.

Как пояснил журналистам член комиссии Дмитрий Реут, Троицкий действительно предоставил заявление, которое комиссия зарегистрирует и рассмотрит.

Никита Джигурда, также заявивший о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы, во вторник принес в Мосгоризбирком несколько коробок с подписями в поддержку своего выдвижения, визит актера сопровождал оркестр в шотландских килтах и с волынками.

Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября.

Документы на выдвижение ранее предоставили 32 кандидата, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков. Действующий мэр столицы Сергей Собянин в понедельник сдал в избирком все необходимые документы, а также подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, чтобы зарегистрироваться кандидатом.