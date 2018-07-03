Лавров и Помпео обсудили подготовку к саммиту в Хельсинки, Сирию и КНДР

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео подготовку к российско-американскому саммиту в Хельсинки, ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В МИД РФ отметили, что разговор состоялся по американской инициативе.
"Госсекретарь Майк Помпео и российский министр иностранных дел Сергей Лавров поговорили сегодня (по телефону). Они обсудили предстоящую встречу между президентом Трампом и президентом Путиным, а также вопросы, связанные с Сирией и КНДР", — заявила, в свою очередь, журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.