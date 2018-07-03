Лавров и Помпео обсудили подготовку к саммиту в Хельсинки, Сирию и КНДР

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Майком Помпео подготовку к российско-американскому саммиту в Хельсинки, ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки к предстоящему 16 июля российско-американскому саммиту в Хельсинки, перспективы дальнейшего выстраивания двусторонних отношений, в том числе в сфере стратегической стабильности, а также некоторые актуальные вопросы мировой повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и на Корейском полуострове", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что разговор состоялся по американской инициативе.

"Госсекретарь Майк Помпео и российский министр иностранных дел Сергей Лавров поговорили сегодня (по телефону). Они обсудили предстоящую встречу между президентом Трампом и президентом Путиным, а также вопросы, связанные с Сирией и КНДР", — заявила, в свою очередь, журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируется на 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на встрече лидеры намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.