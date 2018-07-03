"Альянс зеленых" и КПРФ создадут коалицию на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. "Альянс зеленых" и КПРФ договорились о создании красно-зеленой коалиции на выборах мэра Москвы, сообщил РИА Новости глава экологической партии Александр Закондырин.

"Красно-зеленая коалиция — смысл ее простой, мы берем экологическую проблематику, которую (кандидат от КПРФ Кумин) Вадим поддерживает… и собственно, в рамках избирательной кампании эта тематика будет озвучиваться представителями "Альянса Зеленых", которые являются доверенными лицами Кумина", — сказал Закондырин РИА Новости во вторник.

Собеседник агентства отметил, что передал недостающие подписи кандидату от КПРФ. "Мы с Куминым договорились, что я ему дал подписи, необходимые для регистрации. Он эти подписи получил и сейчас их сдал в Мосгоризбирком, это первый момент. У него 103 подписи было, мы ему дали 10, но он где-то еще одну набрал, и у него 114 получилось", — добавил Закондырин.

Эколог добавил, что в частности Кумин поддерживает риторику партии относительно закрытия московского нефтеперерабатывающего завода, внедрения раздельного сбора отходов, вопросов, связанных с объединением Москвы и Московской области. Вопросов, связанных с очисткой воздуха, программой озеленения, зоозащиты.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Для регистрации кандидатам в мэры, выдвигающимся от политических партий, до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Самовыдвиженцам, помимо этого, нужно предоставить около 36 тысяч подписей избирателей.