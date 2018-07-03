"Коммунисты России" отказались от участия в выборах мэра Москвы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Партия "Коммунисты России", выдвинувшая кандидатом на пост мэра Москвы главу столичного отделения партии Ярослава Сидорова, отказалась от участия в выборах, сообщает пресс-служба партии во вторник.

"Руководство московского городского комитета КПКР приняло решение: отказаться от участия представителя партии в предстоящих 9 сентября выборах мэра города Москвы. Все усилия и ресурсы московской городской организации компартии "Коммунисты России" будут сосредоточены на участии в предстоящих в 2019 году выборах депутатов московской городской думы", — говорится в сообщении партии.

Отмечается, что вопрос целесообразности поддержки какого-то из других кандидатов будет рассмотрен позднее.

Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Документы на выдвижение ранее предоставили 32 кандидата. Для регистрации кандидатам в мэры, выдвигающимся от политических партий, до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Самовыдвиженцам, помимо этого, нужно предоставить около 36 тысяч подписей избирателей.

На данный момент о том, что они собрали и сдали в Мосгоризбирком необходимое для регистрации количество подписей муниципальных депутатов, заявили пять кандидатов: действующий мэр Сергей Собянин, Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", от ЛДПР — Михаил Дегтерев, Вадим Кумин — от КПРФ и Михаил Балакин от партии "Союз горожан".