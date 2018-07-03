Депутат Мосгордумы сдал подписи для регистрации кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Экс-владелец крупной строительной группы компаний СУ-155, депутат Мосгордумы Михаил Балакин во вторник сдал в Мосгоризбирком необходимые для регистрации кандидатом в мэры столицы подписи муниципальных депутатов, передает корреспондент РИА Новости.

"Удалось собрать 112 подписей", — сказал Балакин, уточнив, что все подписи депутатов от разных округов.

Балакин идет на выборы от партии "Союз горожан". Согласно информации на сайте Мосгордумы, он является членом комиссии по экономической политике и финансам, а также комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

Группа компаний "СУ-155", являвшаяся одним из крупнейших российских застройщиков жилья, имела многочисленные просроченные обязательства перед дольщиками и пайщиками. Достройку 145 жилых объектов группы в 14 регионах поручили банку "Российский капитал". В Москве СУ-155 через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вела строительство жилья по шести адресам. Один из проблемных объектов компании сдали в 2017 году в Филях-Давыдкове. На 2018 год запланирован ввод в эксплуатацию домов в Новых Черемушках и Нагатине-Садовниках.

Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября.

Для регистрации кандидатам в мэры, выдвигающимся от политических партий, до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Самовыдвиженцам, помимо этого, нужно предоставить около 36 тысяч подписей избирателей. На данный момент необходимое количество подписей депутатов и избирателей предоставил в избирком действующий мэр Москвы Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев.