Кандидат в мэры Москвы от партии Бабурина не собрал нужного числа подписей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы от партии "Российский общенародный союз" (РОС), возглавляемой Сергеем Бабуриным, политолог, член Молодежной общественной палаты Михаил Бутримов не станет сдавать подписи для регистрации на выборах в Мосгоризбирком, сообщил РИА Новости заместитель председателя партии Дмитрий Соин.

Для регистрации кандидатам в мэры до 18.00 3 июля нужно предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра", а самовыдвиженцам помимо этого необходимо предоставить более 36 тысяч подписей избирателей.

"Подписи сдавать не поедем. Кандидат партии на выборах мэра Москвы завершил сбор подписей, в итоге в копилке господина Бутримова оказалось 30 подписей муниципальных депутатов, чего не достаточно для окончательной регистрации в качестве кандидата на пост столицы России", — сказал Соин агентству во вторник.

Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября.

Документы на выдвижение ранее предоставили 32 кандидата. На данный момент необходимое количество подписей депутатов и избирателей предоставил в избирком действующий мэр Москвы Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Позднее о вторник экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ сдал в Мосгоризбирком все необходимые документы и подписи муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в мэры столицы, По его словам, всего он подал 114 подписей муниципальных депутатов из разных округов.