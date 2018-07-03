Кандидат от КПРФ предоставил в Мосгоризбирком подписи депутатов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ во вторник сдал в Мосгоризбирком все необходимые документы и подписи муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в мэры столицы, передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказал Кумин журналистам, всего он подал 114 подписей муниципальных депутатов, все они из разных округов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 18.00 3 июля нужно предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого муниципального фильтра, а самовыдвиженцам помимо этого необходимо предоставить более 36 тысяч подписей избирателей.

Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября.

Документы на выдвижение ранее предоставили 32 кандидата, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков. На данный момент необходимое количество подписей депутатов и избирателей предоставил в избирком действующий мэр Москвы Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев.