Губернатор Ивановской области рассказал о планах по развитию региона

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Власти Ивановской области видят потенциал в туризме, намерены развивать такие маленькие города, как Палех, заявил губернатор области Станислав Воскресенский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Текст встречи опубликован на сайте Кремля.

"Мы видим потенциал и в туризме. Достаточно серьезный у нас внутренний туризм. Вообще, надо посмотреть глубоко именно с экономической точки зрения", — сказал Воскресенский на встрече с президентом. Он отметил, что, к примеру, в этом году власти вернули теплоходы в город Кинешма, которых не было восемь лет. "Сейчас у нас несколько заходов, в этом году впервые, и город получил дополнительный потенциал", — добавил он.

Говоря подробно о городах, Воскресенский рассказал о модернизации города Палех. "Палех, напомню, с XVIII века считался столицей русской иконописи. Профессиональное архитектурное бюро "Стрелка" разработало мастер-план этого города. Сейчас мы уже начинаем соответствующие работы. Дополнительно правительством выделены деньги на ремонт дороги до Палеха. В Палехе находится один из самых крупных музеев русской иконы", — сказал глава региона. Он также продемонстрировал Путину план реконструкции некоторых объектов города.

Кроме того, Воскресенский рассказал, что власти будут уделять внимание также таким городам, как Юрьевец, Холуй, Шуя и другие. "Вообще, мы считаем, что развитие малых городов в нашей области – это особый приоритет, отдельный. У нас расположено очень много малых городов, которые являются важными для русской истории культуры. Это не только Палех и Кинешма, о которых я говорил, это еще Юрьевец, это еще и Холуй, столица лаковой миниатюры, это город Шуя и другие города. Безусловно, они этого внимания заслуживают и это внимание получают", — подчеркнул губернатор.

В этой связи Воскресенский попросил у президента поддержки на определенные нужды, в частности, дороги. "Как я уже вам говорил, у нас остро стоит вопрос по дорогам, они некачественные. Что-то мы можем сделать своими силами, где-то нужна поддержка федерального центра. Уже дано поручение правительству по так называемому восточному обходу города Иваново", — обратился он к Путину. Президент ответил: "Это я знаю".

По его словам, в этом вопросе он скоординировал усилия с губернатором Нижегородской области. "Важно связать Иваново с Нижним Новгородом качественной дорогой. Кстати, что интересно, именно на этой дороге и располагается большая часть малых городов, о которых я Вам говорил. Это и Шуя, Палех, Холуй, они как раз ровно вдоль этой трассы", — пояснил он президенту. "Эта дорога, во-первых, нас свяжет с Москвой, мы связались железнодорожным транспортом, важно связать с Нижним. Тут будут взаимовыгодные проекты развития. Кроме того, дорожники говорят, что это еще и коридор на Петербург фактически. То есть можно будет разгрузить трассу. Нужно ваше поручение на выделение средств на ремонт этой дороги. Здесь речь не идет о строительстве", — дополнительно отметил Воскресенский.