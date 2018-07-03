Свиридов сдал подписи для регистрации кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия" во вторник предоставил в столичный избирком необходимые для регистрации кандидатом в мэры Москвы подписи муниципальных депутатов, передает корреспондент РИА Новости.

Таким образом, предоставив необходимое количество подписей, Свиридов проходит так называемый муниципальный фильтр. Для регистрации кандидатам в мэры до 18.00 3 июля нужно предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам помимо этого необходимо предоставить более 36 тысяч подписей избирателей.

Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября.

Документы на выдвижение ранее предоставили 32 кандидата, в том числе, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, Михаил Дегтярев от партии ЛДПР. Действующий мэр столицы Сергей Собянин в понедельник сдал в избирком все необходимые документы, а также подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, чтобы зарегистрироваться кандидатом.