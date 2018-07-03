Американский конгрессмен призвал рассматривать Россию как супердержаву

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вашингтон должен рассматривать Москву как супердержаву и конкурента, но не врага, заявил американский сенатор Ричард Шелби по итогам переговоров делегации конгрессменов с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
"Надеюсь, что мы сможем и дальше работать в этой связи. Да, мы можем быть соперниками, но нам не обязательно быть противниками", — подчеркнул сенатор.
Он также назвал встречу с Лавровым "хорошей".
"Мы обсудили много серьезных вопросов, в основном концентрировались на предстоящей встрече президентов Трампа и Путина", — добавил сенатор.
Отвечая на вопрос об ожиданиях от саммита в Хельсинки Шелби сказал: "посмотрим, как все пройдет".
"У них (лидеров России и США. — Прим. ред.) будет встреча. Думаю, они оба надеются на лучший день", — добавил сенатор.
Визит в Россию
Визит делегации парламентариев выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.