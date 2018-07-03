Американский конгрессмен призвал рассматривать Россию как супердержаву

Сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко в Смольном дворце. 2 июля 2018

Сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко в Смольном дворце. 2 июля 2018

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вашингтон должен рассматривать Москву как супердержаву и конкурента, но не врага, заявил американский сенатор Ричард Шелби по итогам переговоров делегации конгрессменов с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

От отметил, что сейчас отношения между Москвой и Вашингтоном непростые, но могут стать лучше из-за "общих интересов по всему миру".

"Надеюсь, что мы сможем и дальше работать в этой связи. Да, мы можем быть соперниками, но нам не обязательно быть противниками", — подчеркнул сенатор.

Он также назвал встречу с Лавровым "хорошей".

"Мы обсудили много серьезных вопросов, в основном концентрировались на предстоящей встрече президентов Трампа и Путина", — добавил сенатор.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от саммита в Хельсинки Шелби сказал: "посмотрим, как все пройдет".

"У них (лидеров России и США. — Прим. ред.) будет встреча. Думаю, они оба надеются на лучший день", — добавил сенатор.

Визит в Россию

Группа американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня и уже провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге. На вторник, помимо переговоров с Лавровым, запланированы встречи в Совете Федерации и Государственной Думе.

Визит делегации парламентариев выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.