В Кремле назвали парламентский диалог важной составляющей отношений с США

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Межпарламентские связи между РФ и США крайне важны для двусторонних отношений, состояние которых на сегодняшний день оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Группа американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня и уже провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге. Во вторник после переговоров с главой российского МИД сенаторы и члены палаты представителей конгресса США проведут консультации с российскими коллегами из Совета Федерации и Государственной Думы. Последняя встреча по просьбе американской стороны пройдет в закрытом режиме.

"Лучше спрашивать это у моих коллег — наших законодателей, которые являются непосредственными визави. Но еще раз повторяю, мы весьма удовлетворены, что такой приезд состоялся, что сейчас осуществляются интенсивные контакты в Москве, ибо мы убеждены, что межпарламентские связи являются одной из важнейших составляющих комплекса двусторонних отношений, состояние которых сейчас оставляет желать лучшего", — ответил Песков на просьбу прокомментировать, будет ли президент Владимир Путин встречаться с американскими конгрессменами и чего российская сторона ожидает от этих встреч в Москве.

Песков отметил, что в графике президента подобной встречи пока нет.

"График президента достаточно интенсивный, у президента много внутренних дел, но это никак не сказывается на эффективности работы здесь наших гостей. Мы видите достаточно напряженные контакты", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Визит делегации парламентариев США в Россию выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 16 июля в Хельсинки. Ранее Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.