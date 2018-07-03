В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа тет-а-тет

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет в Хельсинки при наличии предварительной договоренности.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Финляндии состоится неформальная встреча Путина и Трампа без помощников и журналистов, на этом якобы настаивает сам Трамп. При этом Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Действительно, мы не исключаем, что если будет подтверждена предварительная договоренность, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз", — сказал Песков журналистам во вторник.

"Абсолютно подходит, вы знаете, что президент Путин комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам", — заявил Песков на вопрос, насколько Кремлю подходит такой формат.