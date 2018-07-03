Депутаты согласились провести встречу с сенаторами из США в закрытом режиме

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госдума пошла навстречу конгрессменам США в вопросе проведения встречи с депутатами в закрытом режиме, постановка вопроса говорит о необходимости серьезного разговора, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в аппарате нижней палаты сообщили, что встреча делегации конгресса США с парламентариями РФ по просьбе американской стороны пройдет в закрытом режиме.

"По просьбе американской стороны мы приняли решение провести ее в закрытом режиме, учитывая, что сама по себе постановка вопроса говорит о необходимости серьезного разговора. И считаем, что здесь надо их поддержать", — сказал Володин журналистам.