Ярославские эсеры выдвинули Викторию Скрипаль на выборы в облдуму

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Ярославское региональное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинула Викторию Скрипаль кандидатом в депутаты областной думы на выборах в сентябре, сообщил РИА Новости во вторник секретарь бюро совета реготделения партии Анатолий Каширин.

"Она пойдет в первом территориальном списке по десятому избирательному округу – это часть Фрунзенского района: Липовая гора, Сокол", — рассказал Каширин, добавив, что в этом районе и проживает Виктория Скрипаль, которая приходится двоюродной сестрой Юлии.

Он отметил, что женщина не была членом партии, когда ей предложили пойти на выборы. "Она обращалась и в центр защиты прав граждан "Справедливой России", он у нас давно работает. Мы с ней знакомы, поэтому мы предложили ей поучаствовать. Она человек активный, с активной жизненной позицией. Она согласилась… Я думаю, что получится, конечно (победить на выборах – ред.). Человек она известный", — заявил Каширин.

По его словам, тот факт, что Виктория является родственницей отравленных в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей, только поможет ей на выборах. "А дело в том, что она, родственница Скрипаля, ведет себя как настоящий патриот, она защищает интересы России, занимает принципиальную позицию", — подчеркнул Каширин.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля. Пострадал также полицейский Ник Бейли.

Выборы депутатов Ярославской облдумы и глав муниципалитетов пройдут в единый день голосования 9 сентября.