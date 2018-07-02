Озеров: обмен осужденными россиянами и украинцами должен быть "зеркальным"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Обмен осужденными россиянами и украинцами может состояться, подобные прецеденты между различными государствами существуют, однако обмен должен быть равнозначным, заявил РИА Новости сенатор Виктор Озеров.

Ранее в понедельник первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии 23 россиян, которых Украина готова передать России в обмен на осужденных в РФ украинцев. По ее словам, россияне, которых Украина готова передать РФ, осуждены или за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, или за участие в военных действиях в Донбассе, или по ним идут судебные процессы.

"Сам факт обмена может существовать, однако он должен быть равнозначным, то есть в обмене должны участвовать осужденные по схожим статьям", — сказал Озеров.

По его словам, что касается числа осужденных в России граждан Украины, которые могли бы участвовать в обмене, а также конкретных персоналий, то здесь решение за главой государства и Минюстом, который проводит в таких случаях "очень тщательную, кропотливую работу".

"Межгосударственная практика подобных обменов существует, такие прецеденты есть. Но такие обмены должны быть "зеркальными", если использовать дипломатическую лексику", — сказал сенатор.