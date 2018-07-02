Врио замгубернатора Воронежской области покинул свой пост

ВОРОНЕЖ, 2 июл — РИА Новости. Экс-сенатор, врио заместителя губернатора Воронежской области Геннадий Макин объявил о завершении карьеры в органах государственной власти, сообщает в понедельник правительство региона.

Макин с ноября 2011 по сентябрь 2014 года был представителем в Совете Федерации от исполнительной власти региона, затем — заместителем губернатора Воронежской области — руководителем аппарата губернатора и правительства региона.

"Второго июля в рамках заседания президиума правительства области временно исполняющий обязанности заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства области Геннадий Макин заявил, что освобождает занимаемую должность. Госслужбу Геннадий Макин покидает по собственному желанию", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, Макин, объявив о своей отставке, добавил, что "не просто уходит с поста, а завершает карьеру в органах государственной власти", но продолжит "работать в команде Воронежской области и заниматься наукой и бизнесом".

Глава региона Александр Гусев поблагодарил Макина за работу и присвоил ему звание "Почетный гражданин Воронежской области".

Другие новости региона читайте здесь>>