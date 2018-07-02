Врио замгубернатора Воронежской области покинул свой пост

ВОРОНЕЖ, 2 июл — РИА Новости. Экс-сенатор, врио заместителя губернатора Воронежской области Геннадий Макин объявил о завершении карьеры в органах государственной власти, сообщает в понедельник правительство региона.
"Второго июля в рамках заседания президиума правительства области временно исполняющий обязанности заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства области Геннадий Макин заявил, что освобождает занимаемую должность. Госслужбу Геннадий Макин покидает по собственному желанию", — говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, Макин, объявив о своей отставке, добавил, что "не просто уходит с поста, а завершает карьеру в органах государственной власти", но продолжит "работать в команде Воронежской области и заниматься наукой и бизнесом".
Глава региона Александр Гусев поблагодарил Макина за работу и присвоил ему звание "Почетный гражданин Воронежской области".
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