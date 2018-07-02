"Яблоко" приостановило деятельность Митрохина

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Федеральное бюро "Яблока" в понедельник приостановило деятельность председателя московского отделения Сергея Митрохина, передает корреспондент РИА Новости из зала, где проходит заседание.

В ходе заседания бюро председатель партии Эмилия Слабунова предложила приостановить деятельность Митрохина, большинство членов руководящего органа поддержали предложение. "Семь "за", один против, воздержался один, решение принято", — озвучила глава партии решении открытого голосования.

Также бюро приняло решение не распускать московскую организацию партии. "За нанесение политического ущерба бюро приостановило деятельность председателя отделения Сергея Митрохина и закрыло конференцию регионального отделения", — сообщила пресс-служба партии.

Бюро считает, что Митрохин сорвал общее собрание московского "Яблока" 20 июня и третий этап конференции 27 июня, "чтобы создать для себя благоприятные условия для выдвижения в мэры и лишить этих условий своего конкурента, главу Гагаринского района Москвы Елену Русакову".

В решении бюро говорится, что срыв третьего этапа конференции привел к отказу от выдвижения кандидатов в муниципальные депутаты во Внуково (Новая Москва).

По заявлению бюро, публичные обвинения в адрес руководства партии со стороны Митрохина, подача им документов для регистрации на выборах и обращение в суд для отмены решений бюро противоречат интересам партии и наносят ей политический ущерб. Московское "Яблоко" оказалось неспособно законно выдвинуть кандидата в мэры "в честной и конкурентной процедуре, учитывающей мнение большинства членов отделения", говорится в заявлении.

Отмечается, что региональный совет, состоящий из 14 человек, сохранил свои полномочия, правом оперативного управления отделением бюро наделило своего ответственного секретаря Валерия Горячева.

"Яблоко" ранее сообщило, что Митрохин отказался от иска к партии, поскольку он не проходит муниципальный фильтр. Иск Митрохина на решение бюро партии отменить выдвижение его кандидатуры на выборах мэра Москвы должен был в понедельник рассматривать Замоскворецкий суд.

Глава пресс-службы партии Игорь Яковлев сообщил РИА Новости, что "Яблоко" не примет участия в выборах мэра Москвы из-за отсутствия кандидата.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Документы на выдвижение ранее предоставил 31 кандидат, в том числе глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, Михаил Дегтярев от партии ЛДПР. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 18.00 3 июля нужно предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра", а самовыдвиженцам помимо этого необходимо предоставить 36081 подпись избирателей.