Собянин сдал подписи для регистрации кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сдал в Московскую городскую избирательную комиссию все необходимые документы и подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, чтобы зарегистрироваться кандидатом в мэры столицы, передает корреспондент РИА Новости.

Мэр в понедельник принес в Мосгоризбирком 39 тысяч 689 подписей избирателей, а также 115 подписей муниципальных депутатов — это максимально возможное число подписей депутатов, которое кандидаты могут предоставить в избирком. При этом Собянину, как самовыдвиженцу, необходимо было собрать 36 тысяч 81 подпись избирателей.

Мосгоризбирком 4 июня начал принимать документы от желающих выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра российской столицы. Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября.

Документы на выдвижение ранее предоставили 31 кандидатов, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, Михаил Дегтярев от партии ЛДПР.