Спикер парламента Армении рассчитывает на развитие взаимодействия с Россией

ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Армяно-российские отношения будут и дальше развиваться в атмосфере партнерства и доверия, считает председатель Национального собрания (парламента) Армении Ара Баблоян.

В понедельник Баблоян встретился с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным.

"На встрече с Копыркиным Баблоян выразил уверенность, что двустороннее взаимодействие продолжит развиваться в атмосфере партнерства и взаимного доверия", — говорится в сообщении парламентской пресс-службы.

Баблоян поздравил посла с назначением и выразил надежду, что деятельность дипломата будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению армяно-российских дружественных связей. Он также отметил важную роль парламентской дипломатии в союзнических и стратегических отношениях между двумя странами и коснулся темы сотрудничества на международных парламентских площадках, заявив, что Армения может стать мостом между ЕАЭС и ЕС.

Копыркин, в свою очередь, заверил, что приложит все усилия для укрепления дружбы между двумя народами и расширения союзнических отношений. Он высоко оценил вклад Баблояна в развитие двусторонних связей.

Копыркина назначили послом РФ в Ереване 6 апреля. На этом посту он сменил Ивана Волынкина, возглавлявшего российское диппредставительство в Армении с марта 2013 года.