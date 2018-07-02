Новый полпред в УрФО встретился с главами регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов в понедельник познакомился с губернаторами и временно исполняющими обязанности глав регионов, передает корреспондент РИА Новости.

"Глава государства оказал мне высокое доверие, назначив своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Работать здесь большая честь. УрФО — индустриальное сердце России", — сказал Цуканов в приветственном слове.

Главы Свердловской, Курганской, Челябинской областей и ХМАО, а также врио губернаторов Тюменской области и ЯНАО отчитались о ситуации в регионах и достигнутых успехах в исполнении майских указов. Также полпред попросил в будущем максимально содержательно проинформировать обо всех проблемах, которые существуют в регионах.

"Мы — одна общая команда, целью которой является улучшение качества жизни каждого жителя Урала", — заключил Цуканов.

Полпред вручил благодарственные письма от президента РФ губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, главе Курганской области Алексею Кокорину, свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу и главе департамента внутренней политики правительства Свердловской области Антону Третьякову.

Президент РФ Владимир Путин 26 июня освободил Игоря Холманских от должности полпреда в УрФО. На его пост назначен экс-помощник главы государства и бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов.