ЛДПР выдвинула на выборы хабаровского губернатора депутата Госдумы Фургала

ХАБАРОВСК, 2 июл – РИА Новости. Хабаровское региональное отделение ЛДПР выдвигает кандидатом на выборы главы Хабаровского края депутат Госдумы РФ от региона Сергея Фургала, сообщается в понедельник на сайте регионального отделения партии.

Ранее сообщалось, что своих кандидатов на выборы губернатора, которые пройдут в единый день голосования, выдвинули партии "Единая Россия" — действующего главу региона Вячеслава Шпорта, КПРФ –Анастасию Саламаху, "Зеленые" — Андрея Петрова. Эти кандидаты уже подали документы в избирком.

"Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Госдумы от Хабаровского края Сергей Иванович Фургал в ходе внеочередной конференции Хабаровского регионального отделения ЛДПР выдвинут кандидатом на должность губернатора Хабаровского края", — говорится в сообщении.

Отмечается, что его кандидатуру участники конференции поддержали единогласно.

Отмечается, что в ближайшее время Фургал представит документы для выдвижения в краевую избирательную комиссию и приступит к сбору подписей для прохождения муниципального фильтра. В 2018 году он составляет 180 подписей муниципальных депутатов, глав поселений, муниципальных районов и городских округов. Кандидат должен быть поддержан не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов, находящихся на территории региона.

Уточняется, что Сергей Фургал примет участие в выборах губернатора края во второй раз.