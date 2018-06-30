Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский возглавил список кандидатов партии в депутаты законодательного собрания Ростовской области, сообщает ростовское отделение партии.

В субботу на конференции ростовского регионального отделения ЛДПР был определен список кандидатов от партии в депутаты законодательного собрания Ростовской области.

"Решением делегатов список возглавил председатель партии Владимир Жириновский, вторым идет депутат Государственной Думы от ЛДПР Сергей Иванов, замыкает общеобластную тройку и.о. координатора регионального отделения ЛДПР Евгений Федяев", — говорится в сообщении.

Всего в списке партия выдвинула 88 кандидатов, в одномандатных округах – 30, среди них все 100 процентов состоят в ЛДПР, более 73 процентов имеют высшее образование.

Самому молодому кандидату 21 год, почти во всех территориальных группах представлены кандидаты до 30 лет, а средний возраст всех кандидатов составляет 37 лет. Большая часть кандидатов – рабочие, учащиеся и служащие.

Выборы депутатов законодательного собрания Ростовской области пройдут в единый день голосования — 9 сентября 2018 года.

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