Собянин пообещал учесть в городских программах наказы от москвичей

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Все наказы и пожелания москвичей, собранные волонтёрами, будут учтены в городских программах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее глава избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков сообщил, что в поддержку Сергея Собянина собрано более 50 тысяч подписей, из них около 39 тысяч планируется предоставить в Мосгоризбирком ‪‪2 июля‬‬.

"Отдельной благодарности заслуживает сбор наказов от москвичей. Вы сказали, их три тысячи, я думаю, что их гораздо больше. Мы обязательно должны не потерять ни одного предложения, ни одного наказа, учесть их в наших общегородских программах, при работе в каждом районе, в каждом дворе", — сказал Собянин, посещая свой избирательный штаб в субботу.

Он подчеркнул, что часть работы по предложениям москвичей власти постараются выполнить до выборов, остальные наказы войдут в дальнейшие городские программы.

Среди них, по словам мэра, много пожеланий, посвященных вопросам развития города, каждого района и двора, транспорта, экологии и медицины.

"Важно, чтобы мы не потеряли ни одно из этих замечаний и предложений. Важно, чтобы они вошли и в общую городскую программу, и в программу по каждому району города Москвы. Чтобы мы их обязательно учли", — подчеркнул мэр.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице ‪‪9 сентября‬‬. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Документы на выдвижение ранее предоставили 31 кандидат, в том числе, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, Михаил Дегтярев от партии ЛДПР. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры ‪‪до 18.00 3 июля‬‬ нужно предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра", а самовыдвиженцам помимо этого необходимо предоставить 36081 подпись избирателей.