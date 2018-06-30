Предвыборную программу Собянина сформируют к августу

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Предвыборную программу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина сформируют до 1 августа, в неё войдут все ключевые направления и программы, начатые мэром, в частности такие, как экология и транспорт.

Ранее глава избирательного штаба Константин Ремчуков сообщил, что в поддержку Сергея Собянина собрано более 50 тысяч подписей, из них около 39 тысяч планируется предоставить в Мосгоризбирком 2 июля.

"Мы постараемся до 1 августа сформировать основные направления нашей программы, прежде всего основы, чтобы можно было еще в течение месяца обсуждать с вами, с избирателями. По большому счету, направления известны — это транспорт, экология, социальная политика, здравоохранение, все те вещи, которые мы с самого начала сделали ключевыми. Нам нет никакого смысла метаться и что-то придумывать, надо довести до логического завершения серьезные направления, которые мы взяли за основу", — сказал мэр на встрече с членами своего избирательного штаба в субботу.

Он отметил, что появляются и новые направления — активное развитие паллиативной и патронажной помощи, вопросы, связанные с бездомными животными.

"Есть очень острые вызовы, связанные с экологией. За последнее время они вышли на первый план в связи с обстановкой в Московской области", — добавил мэр.

На встрече с Собяниным присутствовали члены его избирательного штаба, среди которых — представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский и другие.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Документы на выдвижение ранее предоставили 30 кандидатов, в том числе глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, от "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, Михаил Дегтярев от партии ЛДПР. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 18.00 3 июля нужно предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра", а самовыдвиженцам помимо этого необходимо предоставить 36081 подпись избирателей.