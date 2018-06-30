Врио главы Дагестана Васильев намерен принять участие в выборах в сентябре

МАХАЧКАЛА, 30 июн — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил о намерении принять участие в сентябрьских выборах главы республики.

"Добровольно сюда не просился, теперь меня из Дагестана может убрать только недоверие людей. Для меня важно доверие дагестанцев и президента России", — сказал Васильев на заседании стратегической сессии в субботу.

Он отметил, что стиль его работы вызывает некоторое непонимание среди представительней дагестанских элит. "Я хочу чтобы меня услышали: это не мне нужно, это нам всем нужно. Мы по некоторым позициям отстали на десятилетия, как ни больно это говорить, но мы догоним очень быстро", — заявил Васильев.

Выборы главы Дагестана пройдут в регионе в единый день голосования 9 сентября. Избирается депутатами Народного собрания из числа трех кандидатов, представленных президентом РФ. Срок полномочий — 5 лет.

Другие новости региона читайте здесь>>