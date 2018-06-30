Матвиенко надеется, что визит сенаторов США изменит их мнение о России

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что поездка сенаторов США в Россию изменит их мнение о стране.

Такое мнение она высказала в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым. Журналист привел цитату сенатора от Луизианы Джона Кеннеди: "Многие говорят, что экономика России разорвана в клочья. Еще говорят, что цены на нефть растут, и у русских дела получше. А еще люди говорят, что все эти деньги они тратят на Сирию и оружие, и люди там страдают от голода. Я не знаю. Я еду выяснить".

"Это такой продукт русофобской политики, которая проводится в отношении России. Но, сенаторы должны быть людьми информированными, образованными, и очень жаль, что они пользуются такими расхожими и примитивными штампами в отношении нашей страны. Я надеюсь, что их поездка в Россию уж точно изменит их мнение", — сказала Матвиенко.

Американская делегация посетит Москву и Санкт-Петербург с 30 июня по 5 июля и встретится с российскими официальными лицами. Делегацию обоих палат возглавляет сенатор-республиканец Ричард Шелби.