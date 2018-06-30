В Крыму ответили на заявление Кравчука о возврате полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Спекуляции украинских политиков на межнациональных отношениях в Крыму и российском статусе полуострова заранее обречены на неудачу, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью "Обозревателю", что вернуть Крым в состав Украины могло бы предоставление полуострову особого статуса. Кравчук отметил, что внесение соответствующих поправок в конституцию страны находится в процессе подготовки. По его словам, субъектом власти в Крыму будут крымские татары.

При этом, по данным переписи населения, проведенной в 2014 году, почти 70% населения полуострова составляют русские. Кравчук не уточнил, как Киеву следует поступить с этими людьми.

"Попытки делать какие-то популистские заявления, заигрывать с отдельно взятыми представителями каких-то народов, населяющих Крым, обречены заранее на неудачу. Воспринимать это все всерьез или делать далекоидущие выводы не стоит. Это их внутренняя кухня, на которой они пытаются сварить суп, который у них не получается", — сказал РИА Новости Полонский.

Он назвал подобные заявления Кравчука заигрыванием перед представителями признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа", которые проживают на Украине.

В свою очередь, заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление Кравчука попыткой "играть на национальной теме".

"Это крайне непорядочно и грязно. Они пытаются манипулировать гражданами Крыма через национальную тему. Обещание какой-то призрачной автономии — очередной блеф, который мы слышим со стороны украинских политиков. Ни при каких условиях Крым не вернется в состав Украины. В Крыму мы видим межнациональное согласие, мир и взаимопонимание. Ни одна национальная группа не ущемляется по национальному или по какому-нибудь другому признаку", — сказал Гемпель.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".