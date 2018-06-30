Врио главы Воронежской области Гусев подал документы на выборы губернатора

ВОРОНЕЖ, 30 июн — РИА Новости. Врио главы Воронежской области Александр Гусев, являющийся кандидатом от "Единой России", подал в областную избирательную комиссию документы для участия в выборах губернатора, сообщила РИА Новости ведущий консультант аппарата избирательной комиссии Анастасия Сержантова.

Ранее избирательная комиссия приняла документы кандидата от ЛДПР Олега Бурцева, выдвиженца от КПРФ Николая Воронина, представителя "Родины" Аркадия Минакова и Виталия Климова от "Справедливой России".

"Выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия" кандидат Александр Гусев подал в избирательную комиссию документы на выдвижение. Документы приняты", — сказала собеседница агентства.

Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Губернатор Воронежской области избирается на 5 лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

"Единая Россия" приняла решение выдвинуть своим кандидатом в губернаторы врио главы региона Александра Гусева. ЛДПР выдвинула руководителя регионального отделения партии Олега Бурцева, КПРФ — регионального депутата Николая Воронина. "Родина" выдвинула директора библиотеки местного университета Аркадия Минакова, "Справедливая Россия" — главного редактора газеты "Россошь" Виталия Климова. В пятницу "Казачья партия" выдвинула своим кандидатом адвоката Юрия Слепченко, "Партия роста" — предпринимателя Игоря Перевезенцева, партия "Яблоко" — предпринимателя Сергея Муштенко.