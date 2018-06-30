Матвиенко не сможет принять американских сенаторов из-за командировки

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не сможет принять сенаторов США из-за того, что будет в командировке в Забайкальском крае и Китае.

Американская делегация посетит Москву и Санкт-Петербург с 30 июня по 5 июля и встретится с российскими официальными лицами. Делегацию обоих палат возглавляет сенатор-республиканец Ричард Шелби.

"Я, к сожалению, не смогу их принять, они просились. В эти дни я в командировке в Забайкальском крае и в Китае. Мы заранее их информировали, что в эти сроки меня не будет, но они не смогли их изменить", — сказала Матвиенко в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

Ранее глава международного комитета СФ Константин Косачев сообщал, что американские парламентарии, которые будут находиться с визитом в России в начале июля, запросили встречу с Матвиенко, но она будет находиться в зарубежной поездке.

Матвиенко также рассказала, что сенаторы США встретятся с руководителем международного комитета СФ, с сенаторами, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также проведут встречу в Государственной думе.

"Будут, безусловно, встречи с нашими руководителями международного комитета, с сенаторами, будет встреча с министром иностранных дел, будет встреча в Государственной думе. Надеюсь, это будет начало наших дальнейших парламентских контактов", — рассказала она в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.