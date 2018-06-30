Первый претендент на пост губернатора Приамурья подал документы в избирком

Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото

Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн — РИА Новости. Первый кандидат, претендующий на кресло губернатора Амурской области, подал в региональный избирком документы на выдвижение — избирательную гонку открыла председатель регионального отделения Народной партии "За женщин России" Наталья Глазкова, сообщает пресс-служба избиркома.

Президент России Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая. Бывший руководитель региона Александр Козлов стал главой Минвостокразвития. Досрочные выборы губернатора Амурской области пройдут 9 сентября.

"Официальную избирательную гонку открыла кандидат от регионального отделения Народной партии "За женщин России", ее председатель, Наталья Глазкова. Сегодня она предоставила на рассмотрение рабочей группы Амуризбиркома пакет документов", — сообщает избирком.

Глазкова предоставила заявление о согласии баллотироваться, копию паспорта, сведения об образовании, доходах и имуществе, счетах за границей и другую необходимую информацию.

Сразу после приема первоначальных документов Глазковой выдали разрешение на открытие специального избирательного счета. С этого момента кандидат имеет право начать сбор подписей. Чтобы пройти процедуру регистрации, претендент на высшую выборную должность в регионе должен будет предоставить в избирательную комиссию не менее 199 подписей глав и депутатов муниципальных образований, избранных народом.

Период выдвижения завершится 15 июля. Зарегистрироваться в качестве кандидата на должность губернатора Амурской области желающие смогут до 25 июля.