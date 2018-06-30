Пучков прибыл во Владивосток, где ожидается его выдвижение в сенаторы

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Экс-глава МЧС Владимир Пучков лично принимает участие в региональной конференции ЕР во Владивостоке, в ходе которой может быть выдвинут сенатором от Приморского края, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе региональной конференции будет выдвинут и кандидат от партии на выборы главы регионы.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что Пучков может войти в тройку кандидатов в сенаторы от действующего губернатора, и в случае его победы на выборах станет сенатором от Приморья. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подтвердил, что среди кандидатур, которые будут рассматриваться на пост сенатора от региона, есть и бывший глава МЧС РФ Владимир Пучков. Тарасенко отмечал, что окончательное решение будет принято 30 июня.

В субботу Пучков прибыл на конференцию во Владивостоке, где его официально представили среди присутствующих.

"Уважаемые делегаты и приглашенные, в работе конференции принимает участие… легендарный для Российской Федерации человек Пучков Владимир Андреевич", — представил экс-министра представитель ЕР, открывая конференцию.

Сейчас сенатором от органов исполнительной власти Приморья является Светлана Горячева. Пучков занимал пост главы МЧС РФ с 2012 года до мая 2018 года. Сейчас должность министра по ЧС занимает Евгений Зиничев.

Депутаты законодательного собрания Приморья ранее назначили дату досрочных выборов губернатора края на 9 сентября — общероссийский единый день голосования.