Армянский парламентарий встретился в Москве с Косачевым

ЕРЕВАН, 30 июн — РИА Новости. Председатель комиссии по внешним связям парламента Армении Армен Ашотян сообщил, что обсудил в Москве вопросы двустороннего сотрудничества с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым.

"В рамках рабочего визита в Москву встретился с председателем комитета СФ по международным делам Константином Косачевым. Обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества, вопросы проведения осенью в России очередного заседания международных комиссий, современное состояние армяно-российских отношений", — написал Ашотян на своей странице в Facebook.

По его словам, он рассказал коллеге из России о происходящих в Армении процессах.

"Рад отметить, что с российскими коллегами установились прочные и стратегические отношения по каналам парламентской дипломатии", — отметил Ашотян.