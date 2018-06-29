Казачья партия выдвинула своего кандидата в губернаторы Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 29 июн — РИА Новости. Казачья партия Российской Федерации выдвинула своим кандидатом в губернаторы Воронежской области адвоката Юрия Слепченко, сообщил в пятницу РИА Новости руководитель регионального отделения партии Михаил Чубирко.

Ранее "Единая Россия" приняла решение выдвинуть своим кандидатом в губернаторы врио главы региона Александра Гусева, ЛДПР выдвинула руководителя регионального отделения партии Олега Бурцева, КПРФ — регионального депутата Николая Воронина. Партия "Родина" выдвинула своим кандидатом в губернаторы Воронежской области директора библиотеки местного университета Аркадия Минакова, а "Справедливая Россия" — главного редактора газеты "Россошь" Виталия Климова.

"Только что закончилась конференция, минут 10-15 (назад). Общее собрание партии единогласно выдвинуло 29 июня кандидатом на пост главы области юриста, адвоката Слепченко Юрия Николаевича", — сказал собеседник агентства.

Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Губернатор Воронежской области избирается на 5 лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

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