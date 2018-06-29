В Совфеде назвали темы будущей встречи с американскими сенаторами

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские и американские сенаторы на предстоящей в Совфеде встрече 3 июля намерены обсудить состояние межпарламентских связей, отношения стран в преддверии саммита РФ-США, борьбу с терроризмом и взаимодействие на Ближнем Востоке, сообщает сайт СФ в пятницу.

"Члены Совета Федерации и Конгресса США обсудят широкий спектр тем, включая состояние межпарламентских связей между Россией и Америкой, общее состояние отношений наших стран в преддверии саммита в Хельсинки", — говорится на сайте.

Кроме того, парламентарии планируют обсудить возможность восстановления формата двустороннего сотрудничества, противостояние терроризму, взаимодействие на Ближнем Востоке и другие темы.

С российской стороны делегацию возглавит председатель международного комитета СФ Константин Косачев.

Американская делегация посетит Москву и Санкт-Петербург с 30 июня по 5 июля и встретится с российскими официальными лицами. Делегацию обоих палат возглавляет сенатор-республиканец Ричард Шелби.