В Совфеде назвали темы будущей встречи с американскими сенаторами

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские и американские сенаторы на предстоящей в Совфеде встрече 3 июля намерены обсудить состояние межпарламентских связей, отношения стран в преддверии саммита РФ-США, борьбу с терроризмом и взаимодействие на Ближнем Востоке, сообщает сайт СФ в пятницу.
Кроме того, парламентарии планируют обсудить возможность восстановления формата двустороннего сотрудничества, противостояние терроризму, взаимодействие на Ближнем Востоке и другие темы.
С российской стороны делегацию возглавит председатель международного комитета СФ Константин Косачев.
Американская делегация посетит Москву и Санкт-Петербург с 30 июня по 5 июля и встретится с российскими официальными лицами. Делегацию обоих палат возглавляет сенатор-республиканец Ричард Шелби.