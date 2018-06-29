Партия роста выдвинула кандидата в губернаторы Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 29 июн — РИА Новости. Партия роста выдвинула своим кандидатом в губернаторы Воронежской области предпринимателя Игоря Перевезенцева, сообщила в пятницу РИА Новости руководитель регионального отделения партии Анна Лупашко.
"В соответствии с рекомендациями политического совета партии, (председателя партии) Бориса Юрьевича Титова, мы выдвинули кандидатуру Перевезенцева Игоря Геннадьевича, который родился здесь, в городе Нововоронеж, в сентябре 1988 года", — сказала собеседница агентства.
По словам Лупашко, за кандидатуру предпринимателя Перевезенцева региональное отделение партии проголосовало единогласно.
Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Губернатор Воронежской области избирается на 5 лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
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