Журналист Шевченко стал пятым кандидатом на пост главы Владимирской области

ВОРОНЕЖ, 29 июн — РИА Новости. Журналист Максим Шевченко как кандидат от КПРФ подал в избирательную комиссию документы для участия в выборах губернатора Владимирской области, сообщает в пятницу местный избирком.
"Двадцать девятого июня документы на выдвижение на должность губернатора Владимирской области в избирательную комиссию Владимирской области представил Максим Леонардович Шевченко, выдвинутый избирательным объединением "Владимирское региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", — сообщает избирком.
Выборы губернатора Владимирской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Также в регионе в этот день состоятся выборы депутатов Законодательного собрания седьмого созыва.