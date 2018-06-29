Журналист Шевченко стал пятым кандидатом на пост главы Владимирской области

ВОРОНЕЖ, 29 июн — РИА Новости. Журналист Максим Шевченко как кандидат от КПРФ подал в избирательную комиссию документы для участия в выборах губернатора Владимирской области, сообщает в пятницу местный избирком.

Первой документы для участия в выборах главы региона подала губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Вторым кандидатом стал выдвиженец от ЛДПР Владимир Сипягин, третьим — представитель Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов. Четвертым кандидатом стал выдвиженец партии "Народ против коррупции" Александр Леонтьев.

"Двадцать девятого июня документы на выдвижение на должность губернатора Владимирской области в избирательную комиссию Владимирской области представил Максим Леонардович Шевченко, выдвинутый избирательным объединением "Владимирское региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", — сообщает избирком.

Выборы губернатора Владимирской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Также в регионе в этот день состоятся выборы депутатов Законодательного собрания седьмого созыва.